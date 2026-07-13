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В Кремле ответили на демарш стран Прибалтики из-за ситуации с дронами - РИА Новости, 13.07.2026
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12:42 13.07.2026 (обновлено: 15:50 13.07.2026)
В Кремле ответили на демарш стран Прибалтики из-за ситуации с дронами

Песков: российским военным хорошо известно, из каких стран летят украинские БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Москве известно, какие государства разрешают пролет дронов ВСУ для атак по России.
  • Так он ответил на вопрос о доказательствах использования Киевом воздушного пространства стран Прибалтики.
  • Те ранее объявили демарш МИД России, отрицая открытие неба для украинских БПЛА.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Москве хорошо известно, какие государства разрешают пролет украинских беспилотников в своих границах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся", — сказал он.
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Так он ответил на вопрос о доказательствах использования Киевом воздушного пространства стран Прибалтики для атак дронами по России.
В минувшую субботу Латвия, Литва и Эстония объявили демарш МИД России из-за заявления замглавы ведомства Михаила Галузина. По его словам, эти страны не раз предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ.
В апреле помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев называл сопредельные государства соучастниками ударов на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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