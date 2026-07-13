Космонавт-испытатель Кирилл Песков стал Героем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову.
- Текст указа размещен на портале официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить звание Героя Российской Федерации Пескову Кириллу Александровичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", Московская область", - говорится в тексте указа.
Кроме того, Пескову присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".