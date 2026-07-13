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Космонавт-испытатель Кирилл Песков стал Героем России - РИА Новости, 13.07.2026
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12:05 13.07.2026 (обновлено: 13:25 13.07.2026)
Космонавт-испытатель Кирилл Песков стал Героем России

Путин присвоил космонавту-испытателю Кириллу Пескову звание Героя России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКосмонавт Кирилл Песков
Космонавт Кирилл Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Космонавт Кирилл Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову.
  • Текст указа размещен на портале официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить звание Героя Российской Федерации Пескову Кириллу Александровичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", Московская область", - говорится в тексте указа.
Кроме того, Пескову присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".
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