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Россиян призвали не торопиться с перерасчетом пенсий - РИА Новости, 13.07.2026
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02:17 13.07.2026
Россиян призвали не торопиться с перерасчетом пенсий

Доцент Иванова-Швец призвала не торопиться с перерасчетом пенсий

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пенсионеры с большим стажем, но небольшой пенсией часто подают заявления на перерасчет по формуле "60 месяцев работы". Однако такой шаг без проверки документов может привести к уменьшению выплат, рассказала агентству "Прайм" доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
При назначении пенсии за период до 2002 года гражданин может выбрать расчет по ИПК или по 60 месяцам работы подряд. Многие спешат поменять его, не оценив детали.
"Речь идет о "слепом" перерасчете, когда человек, не вникнув и не убедившись в том, что у него пенсия будет больше, подает заявление на перерасчет, а потом по факту оказывается, что пенсия меньше", — пояснила эксперт.
Социальный фонд производит пересчет только при наличии оснований, например дополнительных документов. Если новый расчет оказывается невыгодным, пенсия остается прежней. Иванова-Швец советует перед подачей заявления внимательно проверить все документы и проконсультироваться в отделении Социального фонда.
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