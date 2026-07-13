Россиян призвали не торопиться с перерасчетом пенсий

При назначении пенсии за период до 2002 года гражданин может выбрать расчет по ИПК или по 60 месяцам работы подряд. Многие спешат поменять его, не оценив детали.

"Речь идет о "слепом" перерасчете, когда человек, не вникнув и не убедившись в том, что у него пенсия будет больше, подает заявление на перерасчет, а потом по факту оказывается, что пенсия меньше", — пояснила эксперт.