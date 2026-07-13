Россиян призвали не торопиться с перерасчетом пенсий

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пенсионеры с большим стажем, но небольшой пенсией часто подают заявления на перерасчет по формуле "60 месяцев работы". Однако такой шаг без проверки документов может привести к уменьшению выплат, рассказала агентству "Прайм" доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
При назначении пенсии за период до 2002 года гражданин может выбрать расчет по ИПК или по 60 месяцам работы подряд. Многие спешат поменять его, не оценив детали.
"Речь идет о "слепом" перерасчете, когда человек, не вникнув и не убедившись в том, что у него пенсия будет больше, подает заявление на перерасчет, а потом по факту оказывается, что пенсия меньше", — пояснила эксперт.
Социальный фонд производит пересчет только при наличии оснований, например дополнительных документов. Если новый расчет оказывается невыгодным, пенсия остается прежней. Иванова-Швец советует перед подачей заявления внимательно проверить все документы и проконсультироваться в отделении Социального фонда.