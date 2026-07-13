В ГД предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник.

Предлагается использовать единый для всей страны федеральный показатель МРОТ в 27 тысяч рублей вместо регионального показателя ПМП.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда, а не прожиточного минимума пенсионера.

Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Настоящим законопроектом предлагается вместо регионального показателя ПМП использовать единый для всей страны федеральный показатель МРОТ", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Сейчас неработающим пенсионерам доплачивают из федерального или регионального бюджета до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16 288 рублей в месяц.

Региональная доплата назначается, если прожиточный минимум в регионе выше общероссийского, а доходы неработающего пенсионера ниже регионального минимума.

В сопроводительных документах отмечается, что предлагаемый законопроект является социально ориентированным и направлен на укрепление принципов социальной справедливости.

"Например, прожиточный минимум - 18 тысяч, а пенсионер получает только 15 тысяч рублей. В этом случае Соцфонд назначает ему доплату в 3 тысячи", - пояснил Миронов в беседе с РИА Новости.