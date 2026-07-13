В ГД предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
- Законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник.
- Предлагается использовать единый для всей страны федеральный показатель МРОТ в 27 тысяч рублей вместо регионального показателя ПМП.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда, а не прожиточного минимума пенсионера.
Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящим законопроектом предлагается вместо регионального показателя ПМП использовать единый для всей страны федеральный показатель МРОТ", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Сейчас неработающим пенсионерам доплачивают из федерального или регионального бюджета до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16 288 рублей в месяц.
Региональная доплата назначается, если прожиточный минимум в регионе выше общероссийского, а доходы неработающего пенсионера ниже регионального минимума.
В сопроводительных документах отмечается, что предлагаемый законопроект является социально ориентированным и направлен на укрепление принципов социальной справедливости.
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"Например, прожиточный минимум - 18 тысяч, а пенсионер получает только 15 тысяч рублей. В этом случае Соцфонд назначает ему доплату в 3 тысячи", - пояснил Миронов в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что вместо регионального прожиточного минимума пенсионера проектом предлагается использовать за основу единый для всей страны федеральный МРОТ в 27 тысяч рублей.