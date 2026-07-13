Россиянам рассказали, как увеличить размер будущей пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Увеличить размер будущей пенсии можно через корпоративные пенсионные программы.
- Граждане могут стать участниками программы долгосрочных сбережений или заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.
- Официальное трудоустройство с высокой зарплатой — наиболее простой и надежный способ увеличить пенсионные накопления за счет максимального количества пенсионных баллов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россияне могут увеличить размер будущей пенсии через корпоративные пенсионные программы, программу долгосрочных сбережений или при высокой заработной плате, за которую будут начислять повышенные пенсионные баллы, сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"Есть несколько способов увеличения размера будущей пенсии. Например, можно работать в компании, где есть корпоративные пенсионные программы. Тогда на будущую пенсию будут идти не только накопления в Социальный фонд, но и средства, которые будут копиться на личном счете от работодателя", - сказала Иванова-Швец.
Она уточнила, что граждане могут самостоятельно использовать другие способы увеличения будущей пенсии. В частности, можно стать участником программы долгосрочных сбережений, где к личным взносам работника будут добавляться средства в рамках государственного софинансирования. Кроме того, пояснила эксперт, можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и делать туда отчисления по индивидуальному графику.
При этом наиболее простым и надежным способом Иванова-Швец назвала официальное трудоустройство с высокой зарплатой. По словам эксперта, именно легальный высокий доход позволяет ежегодно зарабатывать максимальное количество пенсионных баллов.