Россиянам рассказали, как увеличить размер будущей пенсии

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россияне могут увеличить размер будущей пенсии через корпоративные пенсионные программы, программу долгосрочных сбережений или при высокой заработной плате, за которую будут начислять повышенные пенсионные баллы, сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она уточнила, что граждане могут самостоятельно использовать другие способы увеличения будущей пенсии. В частности, можно стать участником программы долгосрочных сбережений, где к личным взносам работника будут добавляться средства в рамках государственного софинансирования. Кроме того, пояснила эксперт, можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и делать туда отчисления по индивидуальному графику.