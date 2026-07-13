Патрушев рассказал, как чекисты при Дзержинском помогали беспризорникам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники советских органов государственной безопасности под руководством Феликса Дзержинского в 1920-х годах активно боролись с беспризорностью.
- Чекисты давали беспризорникам возможность получить крышу над головой, медицинскую помощь и образование.
- Для беспризорников были созданы трудовые коммуны, например, Трудовая коммуна №1 ОГПУ в подмосковном Болшеве, что помогло многим из них стать учеными, инженерами, деятелями культуры и другими специалистами.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники советских органов государственной безопасности под руководством Феликса Дзержинского в 1920-х годах в числе прочего активно боролись с беспризорностью, тем самым обеспечивая будущее страны, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Ведь в истории были вещи, о которых в обществе мало кто знал, например, что чекисты под руководством Дзержинского боролись с поистине массовой беспризорностью, этим очень тяжелым наследием Первой мировой и Гражданской войны", - сказал Патрушев.
Органы госбезопасности Советской России в 1920-х годах, до предела загруженные различными задачами по борьбе с иностранными разведками и подрывными элементами, тем не менее, спасали детей от голода, нищеты, давали им возможность получить не только крышу над головой, но и качественную медицинскую помощь, полноценное образование, добавил Патрушев. Речь фактически шла о будущем страны, подчеркнул он.
"Чекисты практически вырвали беспризорников из лап уголовного мира, который использовал бедственное положение ребятишек, чтобы втянуть их в преступную деятельность", - отметил Патрушев.
Был предложен совершенно новый подход к работе с такими детьми, их привлекали к общественно-полезному труду, что давало возможность овладеть востребованной профессией и получить "путевку в жизнь", добавил помощник президента.
"Были созданы трудовые коммуны для беспризорников, например, Трудовая коммуна №1 ОГПУ в подмосковном Болшеве. Многие из этих ребят впоследствии стали крупными учеными, инженерами, деятелями культуры, работниками промышленности, спортсменами, военными", - сказал Патрушев. Бывшие беспризорники были среди тех, кто очень отважно сражался на полях Великой Отечественной войны, добавил он.
Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Большая часть его биографии связана с работой в органах государственной безопасности СССР и России. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".