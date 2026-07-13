Патрушев рассказал, как чекисты при Дзержинском помогали беспризорникам

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники советских органов государственной безопасности под руководством Феликса Дзержинского в 1920-х годах активно боролись с беспризорностью.

Чекисты давали беспризорникам возможность получить крышу над головой, медицинскую помощь и образование.

Для беспризорников были созданы трудовые коммуны, например, Трудовая коммуна №1 ОГПУ в подмосковном Болшеве, что помогло многим из них стать учеными, инженерами, деятелями культуры и другими специалистами.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники советских органов государственной безопасности под руководством Феликса Дзержинского в 1920-х годах в числе прочего активно боролись с беспризорностью, тем самым обеспечивая будущее страны, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Федеральная служба безопасности России на рубеже веков начала активно, с архивными документами в руках отстаивать правду об истории органов госбезопасности, отметил Патрушев , в 1999-2008 годах занимавший пост директора ФСБ.

"Ведь в истории были вещи, о которых в обществе мало кто знал, например, что чекисты под руководством Дзержинского боролись с поистине массовой беспризорностью, этим очень тяжелым наследием Первой мировой и Гражданской войны", - сказал Патрушев.

Органы госбезопасности Советской России в 1920-х годах, до предела загруженные различными задачами по борьбе с иностранными разведками и подрывными элементами, тем не менее, спасали детей от голода, нищеты, давали им возможность получить не только крышу над головой, но и качественную медицинскую помощь, полноценное образование, добавил Патрушев. Речь фактически шла о будущем страны, подчеркнул он.

"Чекисты практически вырвали беспризорников из лап уголовного мира, который использовал бедственное положение ребятишек, чтобы втянуть их в преступную деятельность", - отметил Патрушев.

Был предложен совершенно новый подход к работе с такими детьми, их привлекали к общественно-полезному труду, что давало возможность овладеть востребованной профессией и получить "путевку в жизнь", добавил помощник президента.

"Были созданы трудовые коммуны для беспризорников, например, Трудовая коммуна №1 ОГПУ в подмосковном Болшеве. Многие из этих ребят впоследствии стали крупными учеными, инженерами, деятелями культуры, работниками промышленности, спортсменами, военными", - сказал Патрушев. Бывшие беспризорники были среди тех, кто очень отважно сражался на полях Великой Отечественной войны, добавил он.