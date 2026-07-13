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Патрушев рассказал, как ФСБ отстаивает правду об истории спецслужб - РИА Новости, 13.07.2026
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12:02 13.07.2026
Патрушев рассказал, как ФСБ отстаивает правду об истории спецслужб

Патрушев: ФСБ начала активно отстаивать правду об истории спецслужб

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2000-е годы под эгидой ФСБ издали сборники документов об истории отечественной контрразведки, в том числе военной контрразведки "Смерш", рассказал Николай Патрушев.
  • Он также рассказал о создании при содействии ФСБ документальных фильмов и сериалов с точными историческими деталями об органах государственной безопасности.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ФСБ на рубеже веков начала активно, с документами в руках отстаивать правду об истории органов госбезопасности, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В 2000-е годы под эгидой ФСБ были изданы не имевшие ранее аналогов сборники документов об истории отечественной контрразведки, в том числе военной контрразведки "Смерш", отметил Патрушев, занимавший пост директора ФСБ в 1999-2008 годах.
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"При содействии ФСБ созданы исключительно точные с точки зрения исторических деталей документальные фильмы и даже сериалы. Рассказывать правду об органах государственной безопасности важно", - сказал Патрушев.
Это надо делать для повышения престижа службы в них, а также для того, чтобы общество знало о заслугах спецслужб в развитии страны, пояснил Патрушев.
Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Большая часть его биографии связана с работой в органах государственной безопасности СССР и России. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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РоссияСССРНиколай ПатрушевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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