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ФСБ развивает опыт разоблачения шпионов, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.07.2026
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10:22 13.07.2026
ФСБ развивает опыт разоблачения шпионов, заявил Патрушев

Патрушев: ФСБ успешно развивает опыт разоблачения иностранных шпионов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что опыт российских контрразведчиков, обезвредивших многих сотрудников и агентов иностранных разведок, успешно развивают и применяют в ФСБ.
  • За последние два года из России было выдворено 16 британских разведчиков, работавших в Москве под дипломатическим прикрытием.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Опыт российских контрразведчиков, в свое время обезвредивших многих кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок, сейчас успешно развивают и применяют в ФСБ, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Контрразведка ФСБ на рубеже веков разоблачила многих кадровых сотрудников и агентов, в том числе ЦРУ США, этими результатами отечественная контрразведка может гордиться, отметил Патрушев, в 1999-2008 годах занимавший пост директора ФСБ.
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"Приятно видеть, что их опыт переняли и сейчас успешно развивают и применяют сотрудники Службы контрразведки ФСБ России", - сказал Патрушев.
Например, как следует из ранее обнародованной информации ФСБ, только за два последних года из России было выдворено 16 британских разведчиков, работавших в Москве под дипломатическим прикрытием. В их действиях контрразведка ФСБ выявила признаки проведения разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности России, а также зафиксировала попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими чиновниками и экспертами в сфере экономики.
Перед подразделениями контрразведки сейчас стоят ответственные задачи, говорил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ в феврале нынешнего года. Речь идет об усилении работы в тыловых районах зоны спецоперации, о контрразведывательном прикрытии боевых частей, критически значимых объектов промышленности, инфраструктуры, технологических и научных центров, о более активном выявлении и пресечении деятельности кадровых сотрудников зарубежных специальных служб и завербованных ими агентов, подчеркивал глава государства.
Особого внимания требует защита конфиденциальной, закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках, подчеркивал Путин.
Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Большая часть его биографии связана с работой в органах государственной безопасности СССР и России. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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БезопасностьРоссияСШАМоскваНиколай ПатрушевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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