Патрушев рассказал, как ФСБ наносила удары по работе ЦРУ в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и вновь начала действовать наступательно.

Были разоблачены несколько кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок, в том числе американский шпион Эдмонд Поуп в 2000 году и сотрудник Института США и Канады Игорь Сутягин в 2004 году.

В конце 1999 года была задержана сотрудница ЦРУ Черри Либернайт, работавшая под прикрытием в посольстве США в Москве.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская контрразведка может гордиться тем, как на рубеже веков, вновь начав действовать наступательно, разоблачила в России ряд кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок, в том числе ЦРУ США, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Важно то, что российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и прекращения существования Комитета государственной безопасности СССР . Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно", - отметил Патрушев , в 1999-2008 годах занимавший пост директора ФСБ.

По его словам, примеров этому много.

"Упомяну задержание в 2000 году американского шпиона, бывшего кадрового сотрудника военно-технической разведки военно-морских сил США Эдмонда Поупа. Он собирал в России данные о наших передовых разработках в области морских вооружений, аналогов которым за рубежом не было", - сказал Патрушев.

Он напомнил также о разоблачении в 2004 году американского шпиона, сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина. Тот передавал сведения о российских вооружениях и военной технике представителям британской консалтинговой фирмы, которая не имела никакого отношения к науке, а была прикрытием для американской разведки, пояснил Патрушев.

"Еще вспоминается захват сотрудника, а точнее сотрудницы ЦРУ, в конце 1999 года. Речь идет о Черри Либернайт, работавшей под прикрытием должности второго секретаря политического отдела посольства США в Москве", - добавил помощник президента РФ.

Как следует из открытой информации, обнародованной в те годы ФСБ, счет разоблаченных в России кадровых сотрудников иностранных разведслужб и их агентов идет на сотни.

Российским контрразведчикам тех лет есть чем по праву гордиться, подчеркнул Патрушев.

Как отмечают историки спецслужб, еще одной яркой страницей в истории контрразведки ФСБ стало разоблачение в 2006 году сразу четырех кадровых сотрудников британской разведки MI-6 в Москве. Для связи со своим агентом они использовали хитроумный электронный прибор в виде обычного камня. Позже Лондон признал этот факт шпионажа.