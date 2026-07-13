Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал, как ФСБ наносила удары по работе ЦРУ в России - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 13.07.2026
Патрушев рассказал, как ФСБ наносила удары по работе ЦРУ в России

Патрушев: российская контрразведка на рубеже веков разоблачила агентов ЦРУ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и вновь начала действовать наступательно.
  • Были разоблачены несколько кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок, в том числе американский шпион Эдмонд Поуп в 2000 году и сотрудник Института США и Канады Игорь Сутягин в 2004 году.
  • В конце 1999 года была задержана сотрудница ЦРУ Черри Либернайт, работавшая под прикрытием в посольстве США в Москве.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская контрразведка может гордиться тем, как на рубеже веков, вновь начав действовать наступательно, разоблачила в России ряд кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок, в том числе ЦРУ США, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Важно то, что российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и прекращения существования Комитета государственной безопасности СССР. Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно", - отметил Патрушев, в 1999-2008 годах занимавший пост директора ФСБ.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Патрушев рассказал об офицерах ФСБ, отдавших жизнь за россиян
05:24
По его словам, примеров этому много.
"Упомяну задержание в 2000 году американского шпиона, бывшего кадрового сотрудника военно-технической разведки военно-морских сил США Эдмонда Поупа. Он собирал в России данные о наших передовых разработках в области морских вооружений, аналогов которым за рубежом не было", - сказал Патрушев.
Он напомнил также о разоблачении в 2004 году американского шпиона, сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина. Тот передавал сведения о российских вооружениях и военной технике представителям британской консалтинговой фирмы, которая не имела никакого отношения к науке, а была прикрытием для американской разведки, пояснил Патрушев.
"Еще вспоминается захват сотрудника, а точнее сотрудницы ЦРУ, в конце 1999 года. Речь идет о Черри Либернайт, работавшей под прикрытием должности второго секретаря политического отдела посольства США в Москве", - добавил помощник президента РФ.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию бен Ладена, заявил Патрушев
10 июля, 23:23
Как следует из открытой информации, обнародованной в те годы ФСБ, счет разоблаченных в России кадровых сотрудников иностранных разведслужб и их агентов идет на сотни.
Российским контрразведчикам тех лет есть чем по праву гордиться, подчеркнул Патрушев.
Как отмечают историки спецслужб, еще одной яркой страницей в истории контрразведки ФСБ стало разоблачение в 2006 году сразу четырех кадровых сотрудников британской разведки MI-6 в Москве. Для связи со своим агентом они использовали хитроумный электронный прибор в виде обычного камня. Позже Лондон признал этот факт шпионажа.
Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Большая часть его биографии связана с работой в органах государственной безопасности СССР и России. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Патрушев призвал работать над тем, чтобы "нацизм не расцвел в полном цвете"
10 июля, 18:33
 
РоссияСШАСССРНиколай ПатрушевИгорь СутягинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала