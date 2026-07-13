Патрушев рассказал об офицерах ФСБ, отдавших жизнь за россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента РФ Николай Патрушев сообщил, что офицеры ФСБ ценой своей жизни спасли граждан России, обеспечивая безопасность государства.
- Патрушев подчеркнул, что органы государственной безопасности ежедневно ведут борьбу с различными угрозами, включая терроризм и экстремизм.
- В 90-е годы органы госбезопасности сталкивались с нехваткой ресурсов, но удалось повысить престиж службы и привлечь молодежь, стремящуюся служить Родине.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Немало офицеров ФСБ ценой своей жизни спасли граждан России, обеспечивая безопасность государства, сообщил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Органы государственной безопасности ежедневно ведут борьбу с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, шпионажем и другой деструктивной деятельностью иностранных спецслужб, антироссийской пропагандой и десятками других угроз, подчеркнул Патрушев, в 1999-2008 годах занимавший пост директора Федеральной службы безопасности.
"С уважением отношусь к сотрудникам ФСБ России, с которыми мы работали вместе, и к тем, кто продолжает трудиться по сей день. Немало из них отдали свои жизни ради обеспечения безопасности государства, спасли жизни многих граждан России", - сказал помощник главы государства.
Сотрудники органов госбезопасности всегда служили Родине с полной самоотдачей, хотя и понимали, что в силу самой специфики этой работы далеко не все заслуги получат огласку, своевременное признание и поощрение, добавил Патрушев.
"В 90-е годы нередко складывалась ситуация, когда органы госбезопасности сталкивались с нехваткой самого необходимого для нормальной работы. Но удалось добиться того, что престиж службы значительно вырос, усилился приток молодежи – причем молодежи идейной, с горящими глазами, искренне желающей служить нашей Родине", - сказал глава Морской коллегии. В ФСБ всегда старались дать молодым сотрудникам все необходимое, создать условия не только для профессионального роста, но и для личностного развития, обеспечить всеми социальными благами, добавил он.
Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Большая часть его биографии связана с работой в органах государственной безопасности СССР и России. В разные годы он занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".