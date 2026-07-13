Патрушев рассказал об офицерах ФСБ, отдавших жизнь за россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента РФ Николай Патрушев сообщил, что офицеры ФСБ ценой своей жизни спасли граждан России, обеспечивая безопасность государства.

Патрушев подчеркнул, что органы государственной безопасности ежедневно ведут борьбу с различными угрозами, включая терроризм и экстремизм.

В 90-е годы органы госбезопасности сталкивались с нехваткой ресурсов, но удалось повысить престиж службы и привлечь молодежь, стремящуюся служить Родине.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Немало офицеров ФСБ ценой своей жизни спасли граждан России, обеспечивая безопасность государства, сообщил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Органы государственной безопасности ежедневно ведут борьбу с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, шпионажем и другой деструктивной деятельностью иностранных спецслужб, антироссийской пропагандой и десятками других угроз, подчеркнул Патрушев , в 1999-2008 годах занимавший пост директора Федеральной службы безопасности.

"С уважением отношусь к сотрудникам ФСБ России, с которыми мы работали вместе, и к тем, кто продолжает трудиться по сей день. Немало из них отдали свои жизни ради обеспечения безопасности государства, спасли жизни многих граждан России", - сказал помощник главы государства.

Сотрудники органов госбезопасности всегда служили Родине с полной самоотдачей, хотя и понимали, что в силу самой специфики этой работы далеко не все заслуги получат огласку, своевременное признание и поощрение, добавил Патрушев.

"В 90-е годы нередко складывалась ситуация, когда органы госбезопасности сталкивались с нехваткой самого необходимого для нормальной работы. Но удалось добиться того, что престиж службы значительно вырос, усилился приток молодежи – причем молодежи идейной, с горящими глазами, искренне желающей служить нашей Родине", - сказал глава Морской коллегии. В ФСБ всегда старались дать молодым сотрудникам все необходимое, создать условия не только для профессионального роста, но и для личностного развития, обеспечить всеми социальными благами, добавил он.