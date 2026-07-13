Патрушев рассказал, что гордится выбранным путем служения Отечеству

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев сообщил, что гордится своим путем служения Отечеству.
- Патрушев ставил во главу угла интересы России на всех этапах своего профессионального пути и на любой должности.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил в интервью РИА Новости, что гордится тем, что сознательно избрал путь служения Отечеству и на любой должности ставил во главу угла именно интересы России.
"Служить Родине, укреплять ее стабильность и обороноспособность – все это изначально было моим выбором. И коль скоро вы спросили о том, чем я горжусь, то прежде всего именно тем, что сознательно избрал путь служения Отечеству и во всех своих решениях на всех этапах моего профессионального пути, на любой должности ставил во главу угла именно интересы нашей страны", - сказал Патрушев.
Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Большая часть его биографии связана с работой в органах государственной безопасности СССР и России. В разные годы он занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".