Патрушев рассказал, что гордится выбранным путем служения Отечеству

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил в интервью РИА Новости, что гордится тем, что сознательно избрал путь служения Отечеству и на любой должности ставил во главу угла именно интересы России.