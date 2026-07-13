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Пашинян опубликовал кадры из отпуска - РИА Новости, 13.07.2026
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16:25 13.07.2026
Пашинян опубликовал кадры из отпуска

Пашинян выложил видео из отпуска, похваставшись видами с горы Хуступ

© Nikol Pashinyan/TelegramПремьер-министр Армении Никол Пашинян на вершине горы Хуступ в Сюникской области на юге Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на вершине горы Хуступ в Сюникской области на юге Армении - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Nikol Pashinyan/Telegram
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на вершине горы Хуступ в Сюникской области на юге Армении
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видео с вершины горы Хуступ.
  • Гора Хуступ расположена в Сюникской области на юге Армении, ее высота составляет 3 тысячи 206 метров.
ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видео с вершины горы Хуступ в Сюникской области на юге Армении.
"Мы на вершине Хуступа", - подписал видео Пашинян. До этого он опубликовал видеокадры похода.
Высота горы Хуступ, расположенной близ города Капан в 300 километрах от Еревана, составляет 3 тысячи 206 метров.
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