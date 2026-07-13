Пашинян опубликовал кадры из отпуска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видео с вершины горы Хуступ.
- Гора Хуступ расположена в Сюникской области на юге Армении, ее высота составляет 3 тысячи 206 метров.
ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видео с вершины горы Хуступ в Сюникской области на юге Армении.
"Мы на вершине Хуступа", - подписал видео Пашинян. До этого он опубликовал видеокадры похода.
Высота горы Хуступ, расположенной близ города Капан в 300 километрах от Еревана, составляет 3 тысячи 206 метров.