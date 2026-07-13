Из ереванской поликлиники уволили врача, поспорившую с Пашиняном

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"Вы спрашивали, что же с работой моей мамы после ее "теплой" встречи с Пашиняном. Отвечаю: после 21 года безупречной работы в ереванской поликлинике было принято решение уволить мою маму по сокращению штатов. То есть теперь в поликлинике будет отделение женской консультации, но не будет заведующей отделением. Тысячи женщин целого административного района, включая будущих мам, останутся без контроля со стороны опытной заведующей", - написала Согоян в соцсети Facebook*.