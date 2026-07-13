Из ереванской поликлиники уволили врача, поспорившую с Пашиняном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врача Арпине Согоян уволили из ереванской поликлиники после полемики с Пашиняном.
- Увольнение произошло спустя три дня после встречи премьера Армении с избирателями, на которой Согоян выразила ему свое недовольство.
- Дочь врача назвала увольнение по сокращению штатов "смехотворным" и указала на отсутствие денег как на неубедительный аргумент руководства поликлиники.
ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Врача Арпине Согоян, вступившую в середине мая в полемику с премьером Армении Николом Пашиняном, уволили из ереванской поликлиники, сообщила ее дочь адвокат Татевик Согоян.
Восемнадцатого мая во время встречи с избирателями в преддверии парламентских выборов 7 июня, подошедшая к Пашиняну женщина заявила, что тот "украл у нее родину, уничтожил целое молодое поколение, отнял детей и брата". В ответ Пашинян вновь заявил о "сбежавших" во время конфликта карабахцах, пообещав уничтожить политических оппонентов.
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"Вы спрашивали, что же с работой моей мамы после ее "теплой" встречи с Пашиняном. Отвечаю: после 21 года безупречной работы в ереванской поликлинике было принято решение уволить мою маму по сокращению штатов. То есть теперь в поликлинике будет отделение женской консультации, но не будет заведующей отделением. Тысячи женщин целого административного района, включая будущих мам, останутся без контроля со стороны опытной заведующей", - написала Согоян в соцсети Facebook*.
При этом, она назвала смехотворным приводимый руководства медучреждения аргумент об отсутствии денег. "Это увольнение по сокращению штата — лучший показатель добросовестной работы моей мамы и очередное яркое свидетельство того, как в нашем "бастионе демократии защищают свободу слова". Настроение у мамы хорошее, рабочие перспективы — удовлетворительные", - отметила Согоян.
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