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Министр обороны Украины добивался отставки главкома ВСУ, пишет Economist - РИА Новости, 13.07.2026
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21:45 13.07.2026
Министр обороны Украины добивался отставки главкома ВСУ, пишет Economist

Economist: Федоров добивался отставки Сырского, но безуспешно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Украины Михаил Федоров добивался отставки главкома ВСУ Александра Сырского, но не смог заручиться поддержкой Владимира Зеленского.
  • В адрес Сырского давно идет критика из-за подхода к управлению войсками, безразличия к большим потерям и провалов по важным направлениям.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров добивался отставки главкома ВСУ Александра Сырского, однако он не достиг успеха, пишет журнал Economist.
"Его (Федорова - ред.) глубокие разногласия с более консервативным военным руководством, особенно с главкомом ВСУ Александром Сырским, никогда не были секретом... Министр добивался отставки генерала, однако не смог заручиться поддержкой Владимира Зеленского и не нашел другого способа добиться его увольнения", - говорится в публикации.
В январе украинское издание "Страна.ua" сообщало, что вопрос возможной отставки Александра Сырского с поста главкома ВСУ обсуждают на Украине. По данным издания в адрес Сырского уже давно идет критика с разных сторон из-за подхода к управлению войсками, безразличия к большим потерям и провалов по важным направлениям.
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В миреУкраинаАлександр СырскийМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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