Министр обороны Украины добивался отставки главкома ВСУ, пишет Economist

В январе украинское издание "Страна.ua" сообщало, что вопрос возможной отставки Александра Сырского с поста главкома ВСУ обсуждают на Украине. По данным издания в адрес Сырского уже давно идет критика с разных сторон из-за подхода к управлению войсками, безразличия к большим потерям и провалов по важным направлениям.