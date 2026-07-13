Министр обороны Украины добивался отставки главкома ВСУ, пишет Economist

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Украины Михаил Федоров добивался отставки главкома ВСУ Александра Сырского, но не смог заручиться поддержкой Владимира Зеленского.
- В адрес Сырского давно идет критика из-за подхода к управлению войсками, безразличия к большим потерям и провалов по важным направлениям.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров добивался отставки главкома ВСУ Александра Сырского, однако он не достиг успеха, пишет журнал Economist.
"Его (Федорова - ред.) глубокие разногласия с более консервативным военным руководством, особенно с главкомом ВСУ Александром Сырским, никогда не были секретом... Министр добивался отставки генерала, однако не смог заручиться поддержкой Владимира Зеленского и не нашел другого способа добиться его увольнения", - говорится в публикации.
В январе украинское издание "Страна.ua" сообщало, что вопрос возможной отставки Александра Сырского с поста главкома ВСУ обсуждают на Украине. По данным издания в адрес Сырского уже давно идет критика с разных сторон из-за подхода к управлению войсками, безразличия к большим потерям и провалов по важным направлениям.