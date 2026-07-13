Стоматолог рассказал о сигналах к смене зубной пасты

Краткий пересказ от РИА ИИ Отбеливающие пасты рекомендуется применять курсами (два-три раза в неделю), так как при постоянном применении их абразивные частицы могут повредить эмаль, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Андрей Лавров.

Пасты с антисептиками (триклозан, хлоргексидин) при длительном применении нарушают баланс микрофлоры, поэтому их назначают курсами на две-четыре недели.

Сигналами к смене пасты могут быть изменения в полости рта: кровоточивость, повышенная чувствительность, сухость или аллергия.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отбеливающие пасты следует применять только курсами, так как их абразивные частицы могут повредить эмаль при постоянном применении, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Андрей Лавров.

"Отбеливающие пасты рекомендуется применять курсами - два-три раза в неделю, но не ежедневно. Абразивные компоненты механически повреждают эмаль", - сказал Лавров "Газете.Ru"

По словам стоматолога, отбеливающие пасты содержат абразивные частицы и перекись водорода, которые при постоянном применении истончают эмаль и повышают чувствительность зубов.

Кроме того, специалист отметил, что пасты с антисептиками - триклозан, хлоргексидин - при длительном применении нарушают баланс микрофлоры, а бактерии могут адаптироваться к ним, поэтому их назначают курсами на две-четыре недели. Пасты для чувствительных зубов без выяснения причины могут замаскировать кариес или пародонтит, предупредил Лавров.

"Обычная гигиеническая паста с фтором и умеренной абразивностью не требует замены, если она не вызывает дискомфорта. Специализированные составы живут по другим законам. Главный ориентир - не лозунг "меняйте каждые три месяца", а состояние ваших зубов", - подчеркнул врач.