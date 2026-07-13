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Стоматолог рассказал о сигналах к смене зубной пасты - РИА Новости, 13.07.2026
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16:08 13.07.2026
Стоматолог рассказал о сигналах к смене зубной пасты

Лавров: абразивные компоненты отбеливающих паст механически повреждают эмаль

© www.getfit.ruЧистка зубов
Чистка зубов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© www.getfit.ru
Чистка зубов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отбеливающие пасты рекомендуется применять курсами (два-три раза в неделю), так как при постоянном применении их абразивные частицы могут повредить эмаль, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Андрей Лавров.
  • Пасты с антисептиками (триклозан, хлоргексидин) при длительном применении нарушают баланс микрофлоры, поэтому их назначают курсами на две-четыре недели.
  • Сигналами к смене пасты могут быть изменения в полости рта: кровоточивость, повышенная чувствительность, сухость или аллергия.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отбеливающие пасты следует применять только курсами, так как их абразивные частицы могут повредить эмаль при постоянном применении, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Андрей Лавров.
"Отбеливающие пасты рекомендуется применять курсами - два-три раза в неделю, но не ежедневно. Абразивные компоненты механически повреждают эмаль", - сказал Лавров "Газете.Ru".
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По словам стоматолога, отбеливающие пасты содержат абразивные частицы и перекись водорода, которые при постоянном применении истончают эмаль и повышают чувствительность зубов.
Кроме того, специалист отметил, что пасты с антисептиками - триклозан, хлоргексидин - при длительном применении нарушают баланс микрофлоры, а бактерии могут адаптироваться к ним, поэтому их назначают курсами на две-четыре недели. Пасты для чувствительных зубов без выяснения причины могут замаскировать кариес или пародонтит, предупредил Лавров.
"Обычная гигиеническая паста с фтором и умеренной абразивностью не требует замены, если она не вызывает дискомфорта. Специализированные составы живут по другим законам. Главный ориентир - не лозунг "меняйте каждые три месяца", а состояние ваших зубов", - подчеркнул врач.
Сигналами к смене пасты могут быть изменения в полости рта: кровоточивость, повышенная чувствительность, сухость или аллергия, пояснил Лавров. При выборе пасты он советует обращать внимание на индекс абразивности RDA: для ежедневного использования подходят пасты с показателем 50-100, для чувствительных зубов - 20-50, отметил стоматолог. Фториды укрепляют эмаль, но их избыток может привести к флюорозу, а кальций и гидроксиапатит способствуют реминерализации, заключил специалист.
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