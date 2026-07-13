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США намерены взимать сбор со всех грузов в Ормузском проливе, заявил Трамп - РИА Новости, 13.07.2026
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17:25 13.07.2026 (обновлено: 17:31 13.07.2026)
США намерены взимать сбор со всех грузов в Ормузском проливе, заявил Трамп

Трамп: США намерены взимать сбор в 20% со всех грузов в Ормузском проливе

© REUTERS / Stoyan NenovПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США намерены взимать сбор в 20% со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп.
  • Сбор будет направлен на компенсацию расходов на обеспечение безопасности судоходства.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США намерены взимать сбор в 20% со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, для компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства, заявил американский президент Дональд Трамп.
"США отныне будут известны как "Хранитель Ормузского пролива", но в качестве компенсации всех расходов, необходимых для обеспечения безопасности и защиты этого крайне нестабильного участка мира, будут получать возмещение в размере 20% со всех перевозимых грузов", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По его словам, процесс создания соответствующей системы начнется немедленно.
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