Главы МИД "евротройки" выступили за возобновление судоходства через Ормуз

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел стран "евотройки" (Франция, Германия и Великобритания) выступили за скорейшее возобновление международного судоходства через Ормузский пролив и призвали к переговорам между Ираном и США.

Кроме того, министры стран "евротройки" призывали к восстановлению режима прекращения огня и возобновлению переговоров.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.