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Главы МИД "евротройки" выступили за возобновление судоходства через Ормуз - РИА Новости, 13.07.2026
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16:14 13.07.2026
Главы МИД "евротройки" выступили за возобновление судоходства через Ормуз

Главы МИД "евротройки" призвали возобновить судоходство через Ормузский пролив

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министры иностранных дел стран «евротройки» выступили за скорейшее возобновление международного судоходства через Ормузский пролив.
  • Они призвали к переговорам между Ираном и США и к восстановлению режима прекращения огня.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел стран "евотройки" (Франция, Германия и Великобритания) выступили за скорейшее возобновление международного судоходства через Ормузский пролив и призвали к переговорам между Ираном и США.
"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку скорейшего и полного возобновления международного судоходства через Ормузский пролив и выражаем нашу полную солидарность с нашими партнерами среди стран Персидского залива и региона", - сообщила пресс-служба МИД ФРГ.
Кроме того, министры стран "евротройки" призывали к восстановлению режима прекращения огня и возобновлению переговоров.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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В миреОрмузский проливИранСША
 
 
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