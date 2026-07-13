Главы МИД "евротройки" выступили за возобновление судоходства через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министры иностранных дел стран «евротройки» выступили за скорейшее возобновление международного судоходства через Ормузский пролив.
- Они призвали к переговорам между Ираном и США и к восстановлению режима прекращения огня.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел стран "евотройки" (Франция, Германия и Великобритания) выступили за скорейшее возобновление международного судоходства через Ормузский пролив и призвали к переговорам между Ираном и США.
"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку скорейшего и полного возобновления международного судоходства через Ормузский пролив и выражаем нашу полную солидарность с нашими партнерами среди стран Персидского залива и региона", - сообщила пресс-служба МИД ФРГ.
Кроме того, министры стран "евротройки" призывали к восстановлению режима прекращения огня и возобновлению переговоров.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.