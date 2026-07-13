США мешают выработать механизм управления Ормузским проливом, заявил Багаи

Краткий пересказ от РИА ИИ По заявлению официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи, из-за давления со стороны США на Оман не удалось реализовать механизм, который обеспечил бы безопасный проход судов через Ормузский пролив.

ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. США мешают попыткам Ирана и Омана выработать совместный механизм управления Ормузским проливом, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Мы старались в консультациях с Оманом выработать механизм, который обеспечил бы безопасный проход судов через Ормузский пролив . Сожалеем, что из-за явного и скрытого давления со стороны США на Оман это не удалось реализовать", - сказал он в ходе брифинга.

Он также подчеркнул, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в регион, откуда исходит угроза национальной безопасности Ирана. По словам Багаи, заявления о сопровождении судов через Ормузский пролив представляют собой стремление США и далее подрывать безопасность региона.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что военные США принимали участие в проведении секретных перегонок нефти с борта одного танкера на другой в районе Ормузского пролива.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.