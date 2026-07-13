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США мешают выработать механизм управления Ормузским проливом, заявил Багаи - РИА Новости, 13.07.2026
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11:51 13.07.2026
США мешают выработать механизм управления Ормузским проливом, заявил Багаи

Багаи: США мешают попыткам Ирана и Омана выработать механизм управления проливом

© РИА НовостиОфициальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи, из-за давления со стороны США на Оман не удалось реализовать механизм, который обеспечил бы безопасный проход судов через Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. США мешают попыткам Ирана и Омана выработать совместный механизм управления Ормузским проливом, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Мы старались в консультациях с Оманом выработать механизм, который обеспечил бы безопасный проход судов через Ормузский пролив. Сожалеем, что из-за явного и скрытого давления со стороны США на Оман это не удалось реализовать", - сказал он в ходе брифинга.
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Он также подчеркнул, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в регион, откуда исходит угроза национальной безопасности Ирана. По словам Багаи, заявления о сопровождении судов через Ормузский пролив представляют собой стремление США и далее подрывать безопасность региона.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что военные США принимали участие в проведении секретных перегонок нефти с борта одного танкера на другой в районе Ормузского пролива.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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