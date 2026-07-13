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Орбан выложил фото Мадьяра с траурной подписью о венгерской демократии - РИА Новости, 13.07.2026
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23:00 13.07.2026
Орбан выложил фото Мадьяра с траурной подписью о венгерской демократии

Орбан выложил черно-белую фотографию Мадьяра с траурной подписью

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сопротивление произволу нынешнего премьера Петера Мадьяра.
  • Парламент Венгрии принял предложенную Мадьяром поправку к конституции, предусматривающую отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение депутатских сроков.
  • Депутаты от оппозиционных партий «Фидес» и «Христианско-демократической народной партии» бойкотировали заседание, а глава фракции «Фидес» Гергей Гуйяш ушел с поста в знак протеста.
БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил черно-белую фотографию своего преемника на этом посту Петера Мадьяра с траурной подписью "Демократическая Венгрия 1990-2026" и пообещал сопротивление произволу нынешнего премьера.
Парламент Венгрии в понедельник принял 17-ю предложенную Мадьяром поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение депутатских сроков. По словам Мадьяра, если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента Венгрии
11 июля, 16:11
"Если президента насильно отстранят от должности, то у Венгрии есть право сопротивляться. И мы будем это делать", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
По его словам, партия "Фидес" никогда не признает законными и легитимными насильственные методы автократии и решения нового президента.
"Сегодня они расправляются с президентом, а завтра с кем угодно. Произвол не выносит критики, не выносит контроля над собой. Власти хотят получить в руки такие механизмы, которыми можно будет отстранить от должности кого угодно", - подчеркнул Орбан.
Депутаты от оппозиционных партии "Фидес" и "Христианско-демократической народной партии" бойкотировали заседание в понедельник, что не помешало принятию поправки, поскольку у партии Мадьяра "Тиса" конституционное большинство в парламенте. Глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш ушел с поста в знак протеста, а глава "ХДНП" Бенце Ретвари назвал день траурным для венгерской демократии.
Митинг против произвола премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Будапеште прошел митинг против произвола премьера Мадьяра
9 июля, 22:42
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреВенгрияРоссияПетер МадьярВиктор ОрбанТамаш Шуйок
 
 
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