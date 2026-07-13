В Орловской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Орловской области объявили ракетную опасность.
- Губернатор Андрей Клычков рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или в ближайших зданиях.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Клычков в канале на платформе "Макс".
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