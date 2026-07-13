Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области объявили ракетную опасность.
- Жителям рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Объявлена ракетная опасность по Ростовской области". – говорится в сообщении на платформе "Макс".
Жителям рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
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