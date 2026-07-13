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Нескольких жителей Омска оштрафовали за съемку атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2026
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13:38 13.07.2026 (обновлено: 15:35 13.07.2026)
Нескольких жителей Омска оштрафовали за съемку атаки БПЛА

Жителей Омска привлекли к ответственности за съемку атаки дронов на НПЗ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей Омской области привлекли к административной ответственности за публикацию видео с атакой украинских беспилотников на НПЗ.
  • Эти люди выложили в интернет видео с ударом по заводу, несмотря на запрет.
  • Сумму штрафа в каждом случае в ближайшее время определит суд.
ОМСК, 13 июл — РИА Новости. Нескольких жителей Омской области привлекли к административной ответственности за публикацию видео с атакой украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод, сообщили в пресс-службе регионального главка УФСБ.
"Управлениями ФСБ и УМВД <…> установлены и привлечены к ответственности жители города, причастные к публикации кадров атаки БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод", — говорится в релизе.
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Как пояснили в ведомстве, украинские террористические организации могут использовать такие ролики для нагнетания паники в обществе, а также наведения и корректировки следующих ударов.
Конкретную сумму штрафа по каждому случаю суд установит в ближайшее время.
В УФСБ напомнили, что подобные действия могут квалифицироваться как госизмена, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет.
Украинские дроны атаковали Омский НПЗ 6 июля. Силы ПВО уничтожили большую часть аппаратов, погибших и пострадавших не было. Несмотря на действующий в регионе запрет распространять в СМИ и соцсетях материалы о применении и последствиях применения БПЛА, несколько жителей областного центра все же выложили в интернет видео с ударом по заводу.
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