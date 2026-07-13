Нескольких жителей Омска оштрафовали за съемку атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителей Омской области привлекли к административной ответственности за публикацию видео с атакой украинских беспилотников на НПЗ.

Эти люди выложили в интернет видео с ударом по заводу, несмотря на запрет.

Сумму штрафа в каждом случае в ближайшее время определит суд.

ОМСК, 13 июл — РИА Новости. Нескольких жителей Омской области привлекли к административной ответственности за публикацию видео с атакой украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод, сообщили в пресс-службе регионального главка УФСБ.

"Управлениями ФСБ и УМВД <…> установлены и привлечены к ответственности жители города, причастные к публикации кадров атаки БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод", — говорится в релизе.

Как пояснили в ведомстве, украинские террористические организации могут использовать такие ролики для нагнетания паники в обществе, а также наведения и корректировки следующих ударов.

Конкретную сумму штрафа по каждому случаю суд установит в ближайшее время.

В УФСБ напомнили, что подобные действия могут квалифицироваться как госизмена, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет.