Лантратова призвала контролировать содержание видеоигр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Нужно обращать внимание на содержание и смысл видеоигр, чтобы оградить детей от жестокости и враждебной пропаганды, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Я за то, чтобы видеоигры были, в интернете против меня делали целые фейки, информацию, что я выступаю запрет. Ни в коем случае я не выступаю за запрет видеоигр", - сказала Лантратова .

Она отметила, что всегда поддерживала отечественных производителей и что есть много ценностных игр. При этом, она привела примеры того, что есть много крайне жестоких игр, которые могут негативно повлиять на детей.