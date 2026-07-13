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Лантратова призвала контролировать содержание видеоигр - РИА Новости, 13.07.2026
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20:52 13.07.2026
Лантратова призвала контролировать содержание видеоигр

Омбудсмен Лантратова призвала обращать внимание на содержание и смысл видеоигр

© Shutterstock/FOTODOM / chomplearnМолодой человек играет в видеоигру
Молодой человек играет в видеоигру - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / chomplearn
Молодой человек играет в видеоигру. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова заявила о необходимости обращать внимание на содержание и смысл видеоигр, чтобы оградить детей от жестокости и враждебной пропаганды.
  • Она подчеркнула, что не выступает за запрет видеоигр.
  • Омбудсмен отметила, что есть много жестоких игр, а также игр, в которых Россия представлена в негативном свете, и это может повлиять на детей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Нужно обращать внимание на содержание и смысл видеоигр, чтобы оградить детей от жестокости и враждебной пропаганды, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург.
«

"Я за то, чтобы видеоигры были, в интернете против меня делали целые фейки, информацию, что я выступаю запрет. Ни в коем случае я не выступаю за запрет видеоигр", - сказала Лантратова.

Она отметила, что всегда поддерживала отечественных производителей и что есть много ценностных игр. При этом, она привела примеры того, что есть много крайне жестоких игр, которые могут негативно повлиять на детей.
Кроме того, она отметила, что среди видеоигр много таких, где Россия предстает в негативном свете и, по ее словам, погружаясь в такую игру, ребенок может принять мысль не только о лояльности к жестокости, но и мысли о негативной роли своей страны.
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ОбществоРоссияЕкатеринбургЯна Лантратова
 
 
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