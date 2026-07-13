В аэропорту Геленджика временно ограничили прием и выпуск самолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
«
"Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В Жуковском ввели временные ограничения
Вчера, 21:39