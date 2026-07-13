В Краснодаре ввели дополнительные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00 мск согласно действующим NOTAM.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09.00 до 23.00 мск.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.