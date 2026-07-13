Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Воздушная тревога действует в Сумской области, а также в ряде районов Черниговской, Полтавской и Харьковской областей Украины.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в Сумской области, а также в ряде районов Черниговской, Полтавской и Харьковской областей Украины.
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22 июня 2022, 17:18