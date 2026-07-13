На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Одессой после ударов России

Эксперт отметил, что город является единственным крупным и важным портом для страны, а его закрытие сделает морской экспорт невозможным.

В воскресенье Минобороны России сообщило о нанесении групповых ударов по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины в Одессе и Черноморске Одесской области. По данным ведомства, пораженные в ходе ночного удара объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.