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На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Одессой после ударов России - РИА Новости, 13.07.2026
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22:49 13.07.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Одессой после ударов России

Меркурис: удары РФ по Одессе привели к ее фактической блокаде

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массированные атаки России по портовой инфраструктуре Украины привели к фактической изоляции Одессы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
  • По мнению эксперта, закрытие порта в Одессе сделает морской экспорт с Украины невозможным, так как это единственный крупный и важный порт для страны.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Массированные атаки России по портовой инфраструктуре Украины привели к фактической изоляции Одессы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Россияне проводят масштабные атаки. <…> На мой взгляд, Одесса сейчас находится под фактической блокадой со стороны России, <…> а атаки на порт значительно затруднят экспорт с Украины", — сказал он.
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Эксперт отметил, что город является единственным крупным и важным портом для страны, а его закрытие сделает морской экспорт невозможным.
В воскресенье Минобороны России сообщило о нанесении групповых ударов по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины в Одессе и Черноморске Одесской области. По данным ведомства, пораженные в ходе ночного удара объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
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12 июля, 09:35
 
В миреОдессаРоссияУкраинаАлександр МеркурисВооруженные силы Украины
 
 
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