На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Одессой после ударов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массированные атаки России по портовой инфраструктуре Украины привели к фактической изоляции Одессы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
- По мнению эксперта, закрытие порта в Одессе сделает морской экспорт с Украины невозможным, так как это единственный крупный и важный порт для страны.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Массированные атаки России по портовой инфраструктуре Украины привели к фактической изоляции Одессы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
В Одессе прогремели взрывы
Вчера, 07:42
Эксперт отметил, что город является единственным крупным и важным портом для страны, а его закрытие сделает морской экспорт невозможным.
В воскресенье Минобороны России сообщило о нанесении групповых ударов по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины в Одессе и Черноморске Одесской области. По данным ведомства, пораженные в ходе ночного удара объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.