Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в области.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в частях Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В течение минуты телеканал снова заявил о взрывах в Одессе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в частях Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.