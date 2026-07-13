Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. Архивное фото

Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи

Очередь перед Крымским мостом выросла до 1900 машин

Краткий пересказ от РИА ИИ Очередь перед Крымским мостом выросла до 1900 машин.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1000 транспортных средств, со стороны Керчи — 900, время ожидания в обеих очередях составляет около трех часов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом выросла до 1900 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Ранее инфоцентр сообщал о скоплении перед мостом после ночного перекрытия свыше 1600 машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1000 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении

При этом, по данным инфоцентра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средств. Время ожидания составляет также около трех часов.