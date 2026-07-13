Краткий пересказ от РИА ИИ
- Очередь перед Крымским мостом выросла до 1900 машин.
- В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1000 транспортных средств, со стороны Керчи — 900, время ожидания в обеих очередях составляет около трех часов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом выросла до 1900 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Ранее инфоцентр сообщал о скоплении перед мостом после ночного перекрытия свыше 1600 машин.
При этом, по данным инфоцентра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средств. Время ожидания составляет также около трех часов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
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