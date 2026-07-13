Минздрав рассказал о состоянии подростков, пострадавших при ЧП в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Двух подростков, пострадавших при обрушении пирса в приморском Артеме, успешно прооперировали, сообщили РИА новости в региональном минздраве.

"Два мальчика успешно прооперированы и отдыхают. Поправятся. Все будет хорошо у ребят", - сказал собеседник агентства.