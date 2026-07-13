Минздрав рассказал о состоянии подростков, пострадавших при ЧП в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В бухте Муравьиная в городе Артем произошло обрушение пирса, пострадали четверо, среди них трое детей.
- Двух подростков, пострадавших при обрушении пирса, успешно прооперировали.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Двух подростков, пострадавших при обрушении пирса в приморском Артеме, успешно прооперировали, сообщили РИА новости в региональном минздраве.
В понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СУСК по Приморью РИА Новости отметили, что при обрушении пострадали четверо, среди них трое детей в возрасте 16, 15 и 14 лет, их госпитализировали в Артемовскую городскую больницу, у одного из них оторвало палец.
"Два мальчика успешно прооперированы и отдыхают. Поправятся. Все будет хорошо у ребят", - сказал собеседник агентства.