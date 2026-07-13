Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии подростков, пострадавших при ЧП в Приморье - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 13.07.2026 (обновлено: 13:39 13.07.2026)
Минздрав рассказал о состоянии подростков, пострадавших при ЧП в Приморье

Двух подростков успешно прооперировали после обрушения пирса в Приморье

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В бухте Муравьиная в городе Артем произошло обрушение пирса, пострадали четверо, среди них трое детей.
  • Двух подростков, пострадавших при обрушении пирса, успешно прооперировали.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Двух подростков, пострадавших при обрушении пирса в приморском Артеме, успешно прооперировали, сообщили РИА новости в региональном минздраве.
В понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СУСК по Приморью РИА Новости отметили, что при обрушении пострадали четверо, среди них трое детей в возрасте 16, 15 и 14 лет, их госпитализировали в Артемовскую городскую больницу, у одного из них оторвало палец.
"Два мальчика успешно прооперированы и отдыхают. Поправятся. Все будет хорошо у ребят", - сказал собеседник агентства.
Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Люди ныряли с пирса, обрушившегося в Приморье, рассказала очевидица
Вчера, 12:11
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала