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При обрушении пирса в Приморье пострадали четыре человека - РИА Новости, 13.07.2026
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09:44 13.07.2026 (обновлено: 09:58 13.07.2026)
При обрушении пирса в Приморье пострадали четыре человека

При обрушении пирса в Приморье пострадали четыре человека, включая трех детей

© Кадр видео из соцсетейОбрушение пирса в бухте Муравьиная
Обрушение пирса в бухте Муравьиная - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обрушение пирса в бухте Муравьиная
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При обрушении пирса в бухте Муравьиная в Приморье пострадали четыре человека.
  • Среди пострадавших трое несовершеннолетних с ушибами и ссадинами, у одного из них оторвало палец, а также один взрослый с повреждением ноги.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали при обрушении пирса в бухте Муравьиная в Приморье, среди них трое детей, сообщили РИА Новости в СУ СК по Приморью.
"По пирсу 4 пострадавших: 3 несовершеннолетних, из которых у 1 оторвало палец, 2 - с ушибами и ссадинами, 1 взрослый с повреждением ноги", – сказала собеседница агентства.
Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста. Пострадавших осмотрели медики.
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