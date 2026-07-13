При обрушении пирса в Приморье пострадали четыре человека

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали при обрушении пирса в бухте Муравьиная в Приморье, среди них трое детей, сообщили РИА Новости в СУ СК по Приморью.

"По пирсу 4 пострадавших: 3 несовершеннолетних, из которых у 1 оторвало палец, 2 - с ушибами и ссадинами, 1 взрослый с повреждением ноги", – сказала собеседница агентства.