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Пострадавших при обрушении пирса в Артеме доставили в больницу - РИА Новости, 13.07.2026
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09:38 13.07.2026 (обновлено: 10:02 13.07.2026)
Пострадавших при обрушении пирса в Артеме доставили в больницу

Среди пострадавших при обрушении пирса в Артеме нет людей в тяжелом состоянии

© Кадр видео из соцсетейОбрушение пирса в бухте Муравьиная
Обрушение пирса в бухте Муравьиная - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обрушение пирса в бухте Муравьиная
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При обрушении пирса в городе Артем в Приморье пострадавших отвезли в больницу.
  • Предварительно, тяжелых пострадавших среди них нет.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Пострадавших при обрушении пирса в городе Артем в Приморье доставили в больницу, предварительно, тяжелых среди них нет, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"На месте работала одна "скорая", МЧС, пострадавших отвезли в больницу, предварительно, тяжелых среди них нет. Точное число пострадавших пока не могу назвать", - сказал собеседник агентства.
В мэрии уточнили, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь в Артемовской городской больнице №1, главный врач держит ситуацию на контроле.
Ранее в понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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