Пострадавших при обрушении пирса в Артеме доставили в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При обрушении пирса в городе Артем в Приморье пострадавших отвезли в больницу.
- Предварительно, тяжелых пострадавших среди них нет.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Пострадавших при обрушении пирса в городе Артем в Приморье доставили в больницу, предварительно, тяжелых среди них нет, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"На месте работала одна "скорая", МЧС, пострадавших отвезли в больницу, предварительно, тяжелых среди них нет. Точное число пострадавших пока не могу назвать", - сказал собеседник агентства.
В мэрии уточнили, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь в Артемовской городской больнице №1, главный врач держит ситуацию на контроле.
Ранее в понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).