Лантратова анонсировала новый обмен пленными между Россией и Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омбудсмен Яна Лантратова сообщила о подготовке к новому обмену пленными между Россией и Украиной.
- Дата не раскрывается.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Следующий обмен пленными между Россией состоится скоро, но его дата не раскрывается, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург.
"Самое важное, что мы готовим новый обмен, ведем переговоры и по обмену военнопленными, и по обмену гражданскими лицами. Но мы никогда не раскрываем дату. Одно могу сказать – это будет скоро. А не раскрываем дату мы из-за двух причин: первое - чтобы не сорвать ее, второе - не обнадежить и не разочаровать семьи, которые ждут близких. Это очень тонкий момент. Но как только я забираю ребят, даю им телефоны, они с моего телефона звонят своим женам, мамам и детям. Это очень трогательно", – сказала Лантратова на вопрос журналистов, когда ожидается новый обмен пленными.
Омбудсмен уточнила, что с мая по июнь было возвращено 550 российских военнослужащих, из которых семеро – из Свердловской области.