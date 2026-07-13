Лантратова анонсировала новый обмен пленными между Россией и Украиной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Следующий обмен пленными между Россией состоится скоро, но его дата не раскрывается, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург.