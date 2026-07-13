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Умер звезда "Парка юрского периода" Сэм Нилл - РИА Новости, 13.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:00 13.07.2026 (обновлено: 09:38 13.07.2026)
Умер звезда "Парка юрского периода" Сэм Нилл

Звезда "Парка юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellСэм Нил
Сэм Нил - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Сэм Нил. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новозеландский актер Сэм Нилл, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода", умер в возрасте 78 лет.
  • В 2023 году актеру диагностировали рак, он прошел курс химиотерапии.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новозеландский актер Сэм Нилл, известный по ролям в фильмах "Парк юрского периода", умер на 79-м году жизни, сообщил портал 1news со ссылкой на семью актера.
"Легенда экрана <…> Сэм Нил умер. Ему было 78", — говорится в публикации.
Портал напомнил, что в 2023 году у артиста диагностировали рак, после чего он прошел курс химиотерапии.
Сэм Нилл родился в 1947 году в Северной Ирландии, с детства жил в Новой Зеландии. Сниматься в кино начал в конце 1970-х. Наибольшую известность принесли ему роли в фильмах "Омен III", "Мертвый штиль", "Одержимость", "Охота за "Красным Октябрем", "Парк юрского периода", "Пианино". Трижды номинировался на премию "Золотой глобус".
 
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