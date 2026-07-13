Умер звезда "Парка юрского периода" Сэм Нилл

Портал напомнил, что в 2023 году у артиста диагностировали рак, после чего он прошел курс химиотерапии.

Сэм Нилл родился в 1947 году в Северной Ирландии, с детства жил в Новой Зеландии. Сниматься в кино начал в конце 1970-х. Наибольшую известность принесли ему роли в фильмах "Омен III", "Мертвый штиль", "Одержимость", "Охота за "Красным Октябрем", "Парк юрского периода", "Пианино". Трижды номинировался на премию "Золотой глобус".