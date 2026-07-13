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МИД Нидерландов вызвал российского посла - РИА Новости, 13.07.2026
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18:57 13.07.2026
МИД Нидерландов вызвал российского посла

МИД Нидерландов вызвал посла России из-за обвинений в кибератаках

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание посольства России в Гааге
Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Нидерландов вызвал российского посла в Гааге из-за обвинений в кибератаках.
  • Утверждается, что страна якобы взламывала частные камеры видеонаблюдения на маршрутах перевозки военной техники.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге в связи с обвинениями в кибератаках, сообщил портал Nu.nl со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства королевства Тома Берендсена, при этом Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.
Согласно сообщению, Россию обвиняют в якобы взломе частных камер видеонаблюдения на маршрутах перевозки военной техники. Никаких доказательств этому не приводится.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что обвинения европейских стран в адрес России в якобы саботажах и кибератаках представляют попытку их политических деятелей реализовать свои агрессивные планы в отношении РФ.
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