В Подмосковье ликвидировали последствия непогоды на региональных дорогах

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 400 специалистов "Мосавтодора" устраняли последствия непогоды на региональных дорогах Подмосковья, в работах задействовали 90 помп для откачки воды, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Дорожные службы Подмосковья держали ситуацию на контроле – мониторили обстановку, выявляя подтопления и поваленные деревья, чтобы оперативно обеспечить безопасный проезд", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Он добавил, что всего на региональной сети выявили и устранили 18 подтоплений и 58 поваленных деревьев.

В пресс-службе уточнили, что дорожные службы следят за погодой, чтобы обеспечить проезд по региональным дорогам.