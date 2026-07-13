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В Подмосковье ликвидировали последствия непогоды на региональных дорогах - РИА Новости, 13.07.2026
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Новости Подмосковья
 
11:19 13.07.2026 (обновлено: 11:20 13.07.2026)
В Подмосковье ликвидировали последствия непогоды на региональных дорогах

Последствия непогоды ликвидировали на дорогах Подмосковья силами "Мосавтодора"

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиДорожники Подмосковья ликвидировали последствия циклона на региональных дорогах
Дорожники Подмосковья ликвидировали последствия циклона на региональных дорогах - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 400 специалистов "Мосавтодора" устраняли последствия непогоды на региональных дорогах Подмосковья, в работах задействовали 90 помп для откачки воды, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Дорожные службы Подмосковья держали ситуацию на контроле – мониторили обстановку, выявляя подтопления и поваленные деревья, чтобы оперативно обеспечить безопасный проезд", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
Он добавил, что всего на региональной сети выявили и устранили 18 подтоплений и 58 поваленных деревьев.
В пресс-службе уточнили, что дорожные службы следят за погодой, чтобы обеспечить проезд по региональным дорогам.
Водителям рекомендуют быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не делать резких маневров, аккуратнее проходить повороты и заранее сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.
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