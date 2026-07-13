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Нефть подорожала из-за новостей о морской блокаде Ирана - РИА Новости, 13.07.2026
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17:41 13.07.2026 (обновлено: 17:53 13.07.2026)
Нефть подорожала из-за новостей о морской блокаде Ирана

Цена нефти Brent превысила $80 за баррель на новостях вокруг США и Ирана

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть ускорили рост до 5% на фоне новостей о возобновлении США морской блокады Ирана.
  • Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 80 долларов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5% на фоне новостей о возобновлении США морской блокады Ирана, стоимость одного барреля марки Brent превысила 80 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.21 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,28% относительно предыдущего закрытия - до 80,03 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 5,3% - до 75,2 доллара.
Ранее в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.
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СШАИранОрмузский проливДональд ТрампBrentWTI (нефть)Экономика
 
 
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