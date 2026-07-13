Нефть подорожала из-за новостей о морской блокаде Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировые цены на нефть ускорили рост до 5% на фоне новостей о возобновлении США морской блокады Ирана.

Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 80 долларов.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5% на фоне новостей о возобновлении США морской блокады Ирана, стоимость одного барреля марки Brent превысила 80 долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.21 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,28% относительно предыдущего закрытия - до 80,03 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 5,3% - до 75,2 доллара.