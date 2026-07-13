Посол Нечаев предупредил ЕС о последствиях после угроз расширить санкции

БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что угрозы ЕС расширить санкции против РФ не останутся без последствий.

"Посол России решительно отверг содержащиеся в заявлении ЕС домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами. Подчеркнул, что угрозы насчет расширения Евросоюзом незаконных санкций не останутся без последствий", - говорится в сообщении посольства РФ в Германии, опубликованном в Telegram-канале.