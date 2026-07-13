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Посол Нечаев предупредил ЕС о последствиях после угроз расширить санкции - РИА Новости, 13.07.2026
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17:52 13.07.2026
Посол Нечаев предупредил ЕС о последствиях после угроз расширить санкции

Посол Нечаев: угрозы ЕС расширить санкции не останутся без последствий

© Фото : МИД РФСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : МИД РФ
Сергей Нечаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД ФРГ вызвал посла России в Германии в связи с якобы кибератаками против ЕС со стороны РФ.
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что угрозы ЕС расширить санкции против РФ не останутся без последствий.
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что угрозы ЕС расширить санкции против РФ не останутся без последствий.
МИД ФРГ вызвал в понедельник посла России в Германии в связи с якобы кибератаками против ЕС со стороны РФ.
"Посол России решительно отверг содержащиеся в заявлении ЕС домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами. Подчеркнул, что угрозы насчет расширения Евросоюзом незаконных санкций не останутся без последствий", - говорится в сообщении посольства РФ в Германии, опубликованном в Telegram-канале.
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