Небензя напомнил, что почти вся Европа помогала Гитлеру в годы ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Небензя напомнил, что почти вся Европа вместе с Третьим рейхом участвовала в нападении на СССР в годы Великой Отечественной войны.
- Сергей Лавров отметил, что ряд европейских государств предпринимают попытки возрождать нацизм.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти вся Европа вместе с Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны участвовала в нападении на СССР, напомнил РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Они сами (европейцы - ред.) были пособниками нацистов, к нам пришла в гости практически вся Европа под знаменами Гитлера. Кто только с нами не воевал", - сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что целый ряд европейских государств предпринимают настойчивые попытки возрождать нацизм.