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Небензя напомнил, что почти вся Европа помогала Гитлеру в годы ВОВ - РИА Новости, 13.07.2026
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03:36 13.07.2026
Небензя напомнил, что почти вся Европа помогала Гитлеру в годы ВОВ

Небензя: почти вся Европа участвовала в нападении на СССР

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя напомнил, что почти вся Европа вместе с Третьим рейхом участвовала в нападении на СССР в годы Великой Отечественной войны.
  • Сергей Лавров отметил, что ряд европейских государств предпринимают попытки возрождать нацизм.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти вся Европа вместе с Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны участвовала в нападении на СССР, напомнил РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Они сами (европейцы - ред.) были пособниками нацистов, к нам пришла в гости практически вся Европа под знаменами Гитлера. Кто только с нами не воевал", - сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что целый ряд европейских государств предпринимают настойчивые попытки возрождать нацизм.
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В миреЕвропаРоссияСССРВасилий НебензяСергей ЛавровООН
 
 
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