Археологи нашли древнюю арабскую монету в Новгородской области

Арабский дирхам конца VIII века. Найден в ходе раскопок древнерусского поселения у г. Пестово Новгородской области, в 2026 году

© Фото : Пресс-служба НовГУ/Дмитрий Колосов Арабский дирхам конца VIII века. Найден в ходе раскопок древнерусского поселения у г. Пестово Новгородской области, в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Археологи нашли фрагмент дирхама, относящийся к раннему периоду династии Аббасидов и датируемый примерно 765–785 годами.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Археологи Новгородского государственного университета (НовГУ) обнаружили в городе Пестово Новгородской области фрагмент арабской серебряной монеты – дирхама, датируемый второй половиной VIII века. Находка является уникальной для этой местности, сообщили в пресс-службе НовГУ. Кроме того, после завершения основных работ в стороне от раскопа был обнаружен целый дирхам.

Как рассказали сотрудники Молого-Мстинского отряда Центра археологических исследований НовГУ, монета относится к раннему периоду второй династии арабских халифов Аббасидов и датируется примерно 765–785 годами, причем найденный дирхам был разрезан еще в древности.

© Фото : Пресс-служба НовГУ/Дмитрий Колосов Фрагмент арабского дирхама второй половины VIII века. Найден в ходе раскопок древнерусского поселения у г. Пестово Новгородской области, в 2026 году. © Фото : Пресс-служба НовГУ/Дмитрий Колосов Фрагмент арабского дирхама второй половины VIII века. Найден в ходе раскопок древнерусского поселения у г. Пестово Новгородской области, в 2026 году.

"На раннем этапе становления Древнерусского государства, в связи с практически полным отсутствием собственной чеканки монеты, арабское серебро выступало в качестве единицы денежного обращения. Например, в Древней Руси их могли называть кунами, ногатами, резанами. В нашем случае мы имеем дело, скорее всего, с резаной, так как зачастую арабские монеты были слишком крупными для проведения сделок, их приходилось резать на вес. Наша монета именно такая. Также арабские монеты могли использоваться в качестве украшений", — объяснил руководитель Молого-Мстинского отряда, научный сотрудник Центра археологических исследований НовГУ Валерий Сюборов.

Ученый также отметил уникальность найденной монеты для Пестова. По его словам, новый памятник эпохи викингов на территории Древней Руси расширяет представления о географии распространения таких объектов.

Кроме того, найденный дирхам – свидетельство активной торговли с арабскими странами, развитой в Средневековье. Река Молога, протекающая через Пестово, – это левый приток Волги, а Волга – прямой путь к Каспийскому морю и далее к Арабскому халифату. Как считал археолог Владислав Равдоникас, один из вариантов Волжско-Балтийского пути ("из варяг в арабы") проходил по рекам Сяси, Воложбе, Чагоде, Чагодоще, Мологе и Волге до города Булгар.

Помимо найденного фрагмента монеты, археологами была сделана еще одна находка уже после завершения основных раскопок. В стороне от раскопа был заложен ряд шурфов для уточнения границ распространения и характеристик культурного слоя. В одном из шурфов был обнаружен целый дирхам.

© Фото : Пресс-служба НовГУ/Дмитрий Колосов Арабский дирхам конца VIII века. Найден в ходе раскопок древнерусского поселения у г. Пестово Новгородской области, в 2026 году © Фото : Пресс-служба НовГУ/Дмитрий Колосов Арабский дирхам конца VIII века. Найден в ходе раскопок древнерусского поселения у г. Пестово Новгородской области, в 2026 году