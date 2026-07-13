Экс-постпред США в НАТО: отношения стран альянса переживают худший кризис

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Трансатлантические отношения сейчас находятся в самом глубоком кризисе со времен Второй мировой войны, заявил экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер.

В последнее время часто звучат заявления о проблемах в альянсе, о них открыто говорят и действующие западные политики: например, премьер Польши Дональд Туск прямо указывает на "продолжающееся разрушение" блока, а американский лидер Дональд Трамп называет НАТО без США "бумажным тигром".