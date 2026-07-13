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Экс-постпред США в НАТО: отношения стран альянса переживают худший кризис - РИА Новости, 13.07.2026
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17:45 13.07.2026
Экс-постпред США в НАТО: отношения стран альянса переживают худший кризис

Даалдер: трансатлантические отношения переживают худший кризис

© AP Photo / Hussein MallaСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Саммит НАТО в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иво Даалдер заявил, что трансатлантические отношения находятся в самом глубоком кризисе со времен Второй мировой войны.
  • Европейские члены НАТО пришли к выводу, что США больше не являются надежным союзником.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Трансатлантические отношения сейчас находятся в самом глубоком кризисе со времен Второй мировой войны, заявил экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер.
"Довольно очевидно, что это худший кризис в трансатлантическом альянсе со времен Второй мировой войны", - заявил он в интервью агентству Блумберг.
Как отметил Даалдер, по сути, европейские члены НАТО пришли к выводу о том, что США больше не являются надежным союзником.
В последнее время часто звучат заявления о проблемах в альянсе, о них открыто говорят и действующие западные политики: например, премьер Польши Дональд Туск прямо указывает на "продолжающееся разрушение" блока, а американский лидер Дональд Трамп называет НАТО без США "бумажным тигром".
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