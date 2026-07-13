Экс-постпред США в НАТО: отношения стран альянса переживают худший кризис

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иво Даалдер заявил, что трансатлантические отношения находятся в самом глубоком кризисе со времен Второй мировой войны.
- Европейские члены НАТО пришли к выводу, что США больше не являются надежным союзником.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Трансатлантические отношения сейчас находятся в самом глубоком кризисе со времен Второй мировой войны, заявил экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер.
"Довольно очевидно, что это худший кризис в трансатлантическом альянсе со времен Второй мировой войны", - заявил он в интервью агентству Блумберг.
В последнее время часто звучат заявления о проблемах в альянсе, о них открыто говорят и действующие западные политики: например, премьер Польши Дональд Туск прямо указывает на "продолжающееся разрушение" блока, а американский лидер Дональд Трамп называет НАТО без США "бумажным тигром".