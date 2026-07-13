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Глава НАСА назвал космос местом для коопераций и партнерства - РИА Новости, 13.07.2026
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18:05 13.07.2026 (обновлено: 18:56 13.07.2026)
Глава НАСА назвал космос местом для коопераций и партнерства

Айзкеман: космос остается пространством для международного сотрудничества

© NASA / Bill IngallsГлава НАСА Джаред Айзекман
Глава НАСА Джаред Айзекман - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© NASA / Bill Ingalls
Глава НАСА Джаред Айзекман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что космос на данный момент остается пространством для международного сотрудничества.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Космос на данный момент остается пространством для международного сотрудничества, заявил глава НАСА Джаред Айзекман.
"Сейчас это место (космос) для кооперации и партнерства", - сказал Айзекман на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live", отвечая на вопрос, сможет ли космос остаться вне политического влияния или же межгосударственное соперничество со временем распространится за пределами Земли.
Как отметили ранее в "Роскосмосе", Айзекман будет присутствовать на запуске корабля "Союз МС-29", также ожидается еще одна встреча главы госкорпорации Дмитрия Баканова с ним. Визит Айзекмана стал первым за восемь лет посещением руководителем НАСА космодрома Байконур, уточнили в госкорпорации.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
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13 апреля, 20:46
 
В миреБайконур (город)Джаред АйзекманНАСАРоскосмос
 
 
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