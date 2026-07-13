Глава НАСА назвал космос местом для коопераций и партнерства

Как отметили ранее в "Роскосмосе", Айзекман будет присутствовать на запуске корабля "Союз МС-29", также ожидается еще одна встреча главы госкорпорации Дмитрия Баканова с ним. Визит Айзекмана стал первым за восемь лет посещением руководителем НАСА космодрома Байконур, уточнили в госкорпорации.