Жителя Нальчика заподозрили в неуважении к празднованию Дня воинской славы

НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Следователи в Нальчике возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он в соцсетях неуважительно отзывался о праздновании одного из дней воинской славы России – победе в Ледовом побоище, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.