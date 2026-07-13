Жителя Нальчика заподозрили в неуважении к празднованию Дня воинской славы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нальчике следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за неуважительные отзывы в соцсетях о праздновании Дня воинской славы России.
- Подозреваемый, администратор канала в соцсети, размещал публикации и комментарии с явным негативным отношением к празднованию Дня воинской славы России.
- Санкция статьи УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.
НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Следователи в Нальчике возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он в соцсетях неуважительно отзывался о праздновании одного из дней воинской славы России – победе в Ледовом побоище, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
«
"Следственным отделом по городу Нальчику СУСК РФ по Кабардино- Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, подозреваемый, являясь администратором канала в одной из соцсетей, размещал публикации и комментарии, содержащие явное негативное отношение к празднованию Дня воинской славы России. Его действия были выявлены сотрудниками УФСБ России по КБР.
В следственном управлении РИА Новости пояснили, что мужчина негативно отзывался о дне победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, известном также, как Ледовое побоище 1242 года.
В Татарстане осквернили символы воинской славы
22 октября 2025, 20:41