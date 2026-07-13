В КБР задержали подозреваемого в поджоге букмекерской конторы

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники Росгвардии в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге букмекерской конторы в Нальчике.

Подозреваемый был оперативно задержан после того, как администратор заведения указала на него правоохранителям.

НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, которого подозревают в поджоге букмекерской компании в Нальчике, сообщила Росгвардия.

"В Нальчике сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в поджоге помещения букмекерской конторы. Следовавшие по маршруту патрулирования росгвардейцы получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте. По прибытии сотрудники обнаружили, что помещение букмекерской конторы охвачено огнем", - говорится в сообщении

Администратор заведения указала правоохранителям на мужчину, который, по ее словам, совершил поджог и пытается скрыться.