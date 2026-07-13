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В КБР задержали подозреваемого в поджоге букмекерской конторы - РИА Новости, 13.07.2026
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15:26 13.07.2026
В КБР задержали подозреваемого в поджоге букмекерской конторы

В Нальчике задержали мужчину, подозреваемого в поджоге букмекерской конторы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники Росгвардии в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге букмекерской конторы в Нальчике.
  • Подозреваемый был оперативно задержан после того, как администратор заведения указала на него правоохранителям.
НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, которого подозревают в поджоге букмекерской компании в Нальчике, сообщила Росгвардия.
Нальчике сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в поджоге помещения букмекерской конторы. Следовавшие по маршруту патрулирования росгвардейцы получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте. По прибытии сотрудники обнаружили, что помещение букмекерской конторы охвачено огнем", - говорится в сообщении.
Администратор заведения указала правоохранителям на мужчину, который, по ее словам, совершил поджог и пытается скрыться.
Отмечается, что подозреваемый был оперативно задержан и передан следственно-оперативной группе.
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