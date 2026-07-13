С политика Бориса Надеждина* принудительно взыскивают 1,4 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судебные приставы принудительно взыскивают с политика Бориса Надеждина* долг свыше 1,4 миллиона рублей.
- Десятого июля Минюст внес Надеждина* в реестр иностранных агентов за участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в организаций, распространение фейков о решениях российских властей и избирательной системе, а также за призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с политика Бориса Надеждина* долг свыше чем на 1,4 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, 18 февраля 2024 года на Надеждина* завели исполнительное производство, в рамках которого сейчас с него взыскивают свыше 1,45 миллиона рублей исполнительского сбора.
Десятого июля Минюст РФ внес Надеждина* в реестр иностранных агентов. По данным министерства, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.
С блогера Варламова* принудительно взыскивают 245 тысяч рублей
23 апреля, 07:15
* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов