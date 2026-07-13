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С политика Бориса Надеждина* принудительно взыскивают 1,4 миллиона рублей - РИА Новости, 13.07.2026
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20:59 13.07.2026
С политика Бориса Надеждина* принудительно взыскивают 1,4 миллиона рублей

С политика-иноагента Бориса Надеждина принудительно взыскивают 1,4 млн руб

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБорис Надеждин*
Борис Надеждин* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Борис Надеждин*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судебные приставы принудительно взыскивают с политика Бориса Надеждина* долг свыше 1,4 миллиона рублей.
  • Десятого июля Минюст внес Надеждина* в реестр иностранных агентов за участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в организаций, распространение фейков о решениях российских властей и избирательной системе, а также за призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с политика Бориса Надеждина* долг свыше чем на 1,4 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, 18 февраля 2024 года на Надеждина* завели исполнительное производство, в рамках которого сейчас с него взыскивают свыше 1,45 миллиона рублей исполнительского сбора.
Десятого июля Минюст РФ внес Надеждина* в реестр иностранных агентов. По данным министерства, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.
Блогер Илья Варламов. Архив - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
С блогера Варламова* принудительно взыскивают 245 тысяч рублей
23 апреля, 07:15
* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов
 
РоссияБорис Надеждин
 
 
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