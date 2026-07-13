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В Ульяновской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 13.07.2026
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16:42 13.07.2026 (обновлено: 16:56 13.07.2026)
В Ульяновской области в ДТП погибли четыре человека

МВД: в Ульяновской области в ДТП погибли два взрослых и двое детей

© Фото : УМВД России по Ульяновской области/MAXПоследствия ДТП в Ульяновской области. 13 июля 2026
Последствия ДТП в Ульяновской области. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : УМВД России по Ульяновской области/MAX
Последствия ДТП в Ульяновской области. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ульяновской области произошло ДТП с участием двух автомобилей.
  • В результате аварии погибли четверо человек, в том числе двое детей.
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Четверо человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с участием двух автомобилей в Ульяновской области, сообщили в региональном УМВД.
Авария случилась около 15.00 мск на 130-м километре автодороги Алексеевкое - Высокий Колок в Новомалыклинском районе Ульяновской области.
"По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей Sitrak и Mazda. В результате ДТП четверо погибли, из них двое несовершеннолетних детей", - рассказали журналистам в УМВД РФ по Ульяновской области.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства автокатастрофы.
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ПроисшествияУльяновская областьНовомалыклинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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