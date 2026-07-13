В Ульяновской области в ДТП погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ульяновской области произошло ДТП с участием двух автомобилей.
- В результате аварии погибли четверо человек, в том числе двое детей.
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Четверо человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с участием двух автомобилей в Ульяновской области, сообщили в региональном УМВД.
Авария случилась около 15.00 мск на 130-м километре автодороги Алексеевкое - Высокий Колок в Новомалыклинском районе Ульяновской области.
"По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей Sitrak и Mazda. В результате ДТП четверо погибли, из них двое несовершеннолетних детей", - рассказали журналистам в УМВД РФ по Ульяновской области.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства автокатастрофы.