В Ульяновской области в ДТП погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ульяновской области произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В результате аварии погибли четверо человек, в том числе двое детей.

САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Четверо человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с участием двух автомобилей в Ульяновской области, сообщили в региональном УМВД.

Ульяновской области. Авария случилась около 15.00 мск на 130-м километре автодороги Алексеевкое - Высокий Колок в Новомалыклинском районе

"По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей Sitrak и Mazda. В результате ДТП четверо погибли, из них двое несовершеннолетних детей", - рассказали журналистам в УМВД РФ по Ульяновской области.