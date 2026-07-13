В Красноярском крае спасатели ищут туриста, пропавшего во время сплава

КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. Спасатели ищут туриста, пропавшего во время сплава на каяках по реке Енисей на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

"Она рассказала, что (они - ред.) вместе со своим знакомым отправились на каяках с левого берега Енисея в районе села Абакано-Перевоз в Краснотуранск. Однако по пути мужчина отстал", - сказал собеседник агентства.