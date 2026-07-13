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В Красноярском крае спасатели ищут туриста, пропавшего во время сплава - РИА Новости, 13.07.2026
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12:55 13.07.2026
В Красноярском крае спасатели ищут туриста, пропавшего во время сплава

МВД: в Красноярском крае спасатели ищут туриста, пропавшего на Енисее

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТаёжный берег реки Енисей
Таёжный берег реки Енисей - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Таёжный берег реки Енисей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турист пропал во время сплава на каяках по реке Енисей на юге Красноярского края.
  • Спасатели организовали поиски пропавшего мужчины.
КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. Спасатели ищут туриста, пропавшего во время сплава на каяках по реке Енисей на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По его данным, в минувшую субботу в дежурную часть ОМВД России "Идринского-Краснотуранский" поступило сообщение от обеспокоенной женщины.
"Она рассказала, что (они - ред.) вместе со своим знакомым отправились на каяках с левого берега Енисея в районе села Абакано-Перевоз в Краснотуранск. Однако по пути мужчина отстал", - сказал собеседник агентства.
По данным главка, в настоящее время силами спасателей организованы поиски мужчины.
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ПроисшествияКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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