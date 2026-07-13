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В МВД рассказали о случаях обмана иностранцев - РИА Новости, 13.07.2026
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11:25 13.07.2026
В МВД рассказали о случаях обмана иностранцев

В МВД рассказали об участившихся случаях обмана иностранцев лжеюристами

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГлавное управление МВД России по городу Москве
Главное управление МВД России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Главное управление МВД России по городу Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В интернете участились случаи обмана иностранцев: мошенники под видом юристов и сотрудников миграционных подразделений МВД предлагают быстро и гарантированно снять запрет на въезд в Россию и урегулировать миграционный статус.
  • Решение о запрете на въезд в Россию и его отмене — исключительная компетенция уполномоченных государственных органов, и легальный юрист не может давать стопроцентных гарантий по таким вопросам.
  • Правоохранители рекомендуют проверять статус адвоката в Едином государственном реестре адвокатов на сайте Минюста России и не доверять тем, кто требует предоплату без договора, работает только онлайн и использует агрессивную рекламу.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мошенники под видом юристов и сотрудников миграционных подразделений МВД РФ размещают в интернете объявления с обещаниями быстро и гарантированно снять запрет на въезд в РФ и урегулировать миграционный статус иностранца, сообщили в миграционной службе МВД России.
"В сфере миграционных услуг участились случаи обмана иностранцев: злоумышленники, маскирующиеся под юристов и сотрудников миграционных подразделений МВД России, активно размещают в сети интернет и мессенджерах рекламные объявления с обещаниями быстро и гарантированно снять запрет на въезд в Российскую Федерацию и урегулировать миграционный статус иностранца", - говорится в сообщении.
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В МВД объяснили, что решение о запрете на въезд в Россию и его отмене — исключительная компетенция уполномоченных государственных органов России. Кроме того, легальный юрист никогда не дает стопроцентных гарантий по вопросам, решение по которым принимает государственный орган.
"Если в объявлении звучит "100% снятие запрета", "оформим за 1 день, "работаем напрямую с МВД России" — перед вами мошенник. Посредники не ускоряют государственные процедуры. Любые заявления об "ускорении процесса через внутренние каналы" — попытка ввести в заблуждение и обмануть доверчивых граждан", - отмечается в сообщении.
Правоохранители добавили, что "лжеюристов" и мошенников отличает: агрессивная реклама и давление на эмоции, требование предоплаты без договора, работа только онлайн, без возможности личной встречи и посещения офиса. Также в ведомстве порекомендовали проверять статус адвоката заранее в Едином государственном реестре адвокатов на сайте Минюста России.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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