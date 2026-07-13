В МВД рассказали о случаях обмана иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ В интернете участились случаи обмана иностранцев: мошенники под видом юристов и сотрудников миграционных подразделений МВД предлагают быстро и гарантированно снять запрет на въезд в Россию и урегулировать миграционный статус.

Решение о запрете на въезд в Россию и его отмене — исключительная компетенция уполномоченных государственных органов, и легальный юрист не может давать стопроцентных гарантий по таким вопросам.

Правоохранители рекомендуют проверять статус адвоката в Едином государственном реестре адвокатов на сайте Минюста России и не доверять тем, кто требует предоплату без договора, работает только онлайн и использует агрессивную рекламу.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мошенники под видом юристов и сотрудников миграционных подразделений МВД РФ размещают в интернете объявления с обещаниями быстро и гарантированно снять запрет на въезд в РФ и урегулировать миграционный статус иностранца, сообщили в миграционной службе МВД России.

"В сфере миграционных услуг участились случаи обмана иностранцев: злоумышленники, маскирующиеся под юристов и сотрудников миграционных подразделений МВД России, активно размещают в сети интернет и мессенджерах рекламные объявления с обещаниями быстро и гарантированно снять запрет на въезд в Российскую Федерацию и урегулировать миграционный статус иностранца", - говорится в сообщении.

В МВД объяснили, что решение о запрете на въезд в Россию и его отмене — исключительная компетенция уполномоченных государственных органов России. Кроме того, легальный юрист никогда не дает стопроцентных гарантий по вопросам, решение по которым принимает государственный орган.

"Если в объявлении звучит "100% снятие запрета", "оформим за 1 день, "работаем напрямую с МВД России " — перед вами мошенник. Посредники не ускоряют государственные процедуры. Любые заявления об "ускорении процесса через внутренние каналы" — попытка ввести в заблуждение и обмануть доверчивых граждан", - отмечается в сообщении.