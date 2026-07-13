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В Белгородской области погиб мужчина, раненный при атаке дрона - РИА Новости, 13.07.2026
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10:58 13.07.2026
В Белгородской области погиб мужчина, раненный при атаке дрона

В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший при атаке БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Варваровка Белгородской области 12 июня дрон атаковал автомобиль.
  • Мужчина, получивший в результате атаки дрона множественные осколочные ранения, скончался в больнице.
БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 12 июня в результате атаки украинского дрона в селе Варваровка Белгородской области, скончался в больнице, сообщил региональный оперштаб в понедельник.
"Стало известно, что в лечебном учреждении скончался мужчина, который получил ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Варваровка 12 июня", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Оперштаб информировал, что 12 июня дрон атаковал автомобиль в селе Варваровка Белгородского округа. Водителя со множественными осколочными ранениями головы и тела доставили в областную клиническую больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская область
 
 
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