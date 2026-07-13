В Белгородской области погиб мужчина, раненный при атаке дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Варваровка Белгородской области 12 июня дрон атаковал автомобиль.
- Мужчина, получивший в результате атаки дрона множественные осколочные ранения, скончался в больнице.
БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 12 июня в результате атаки украинского дрона в селе Варваровка Белгородской области, скончался в больнице, сообщил региональный оперштаб в понедельник.
"Стало известно, что в лечебном учреждении скончался мужчина, который получил ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Варваровка 12 июня", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Оперштаб информировал, что 12 июня дрон атаковал автомобиль в селе Варваровка Белгородского округа. Водителя со множественными осколочными ранениями головы и тела доставили в областную клиническую больницу.