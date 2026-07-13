В Белгородской области погиб мужчина, раненный при атаке дрона

БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 12 июня в результате атаки украинского дрона в селе Варваровка Белгородской области, скончался в больнице, сообщил региональный оперштаб в понедельник.

Оперштаб информировал, что 12 июня дрон атаковал автомобиль в селе Варваровка Белгородского округа. Водителя со множественными осколочными ранениями головы и тела доставили в областную клиническую больницу.