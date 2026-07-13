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Участник "Времени героев" стал замминистра в Челябинской области - РИА Новости, 13.07.2026
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12:02 13.07.2026
Участник "Времени героев" стал замминистра в Челябинской области

Участник "Времени героев" Мурашов стал замминистра в Челябинской области

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramЕвгений Мурашов
Евгений Мурашов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Евгений Мурашов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Мурашов, кавалер двух орденов Мужества и участник программы "Время героев", назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области.
  • Мурашов стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев" в июне 2025 года.
  • В рамках программы наставничества Мурашов работает с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области, сообщили в проекте.
"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале программы "Время героев".
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Отмечается, что в июне 2025 года Мурашов стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей".
Комментируя свое назначение, участник программы отметил, что базовыми принципами своей предстоящей работы он считает оперативное реагирование на запросы жителей Челябинской области, прогнозирование и профилактику угроз.
"Программа "Время героев" дала практические инструменты для принятия решений в условиях ограниченного времени, укрепила навыки командной работы и понимание общественных процессов. Уверен: совместными усилиями и при личной заинтересованности каждого мы ответим на любые вызовы, стоящие перед регионом", - приводятся слова Мурашова в публикации.
Уточняется, что в рамках программы наставничества, которая является частью обучения на президентской программе "Время героев", Мурашов работает с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
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"Уверен, его опыт, знания, управленческие качества и умение принимать решения в самых сложных и нестандартных ситуациях сегодня востребованы в сфере общественной безопасности", – сказал Текслер, чьи слова приводятся в сообщении.
За проявленный героизм Мурашов награжден двумя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медалью "За отвагу".
Ранее более 110 участников программы "Время героев" заняли новые должности.
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