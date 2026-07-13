Участник "Времени героев" стал замминистра в Челябинской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Мурашов, кавалер двух орденов Мужества и участник программы "Время героев", назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области.

Мурашов стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев" в июне 2025 года.

В рамках программы наставничества Мурашов работает с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области, сообщили в проекте.

"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале программы "Время героев".

Отмечается, что в июне 2025 года Мурашов стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей".

Комментируя свое назначение, участник программы отметил, что базовыми принципами своей предстоящей работы он считает оперативное реагирование на запросы жителей Челябинской области, прогнозирование и профилактику угроз.

"Программа "Время героев" дала практические инструменты для принятия решений в условиях ограниченного времени, укрепила навыки командной работы и понимание общественных процессов. Уверен: совместными усилиями и при личной заинтересованности каждого мы ответим на любые вызовы, стоящие перед регионом", - приводятся слова Мурашова в публикации.

Уточняется, что в рамках программы наставничества, которая является частью обучения на президентской программе "Время героев", Мурашов работает с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

"Уверен, его опыт, знания, управленческие качества и умение принимать решения в самых сложных и нестандартных ситуациях сегодня востребованы в сфере общественной безопасности", – сказал Текслер, чьи слова приводятся в сообщении.

За проявленный героизм Мурашов награжден двумя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медалью "За отвагу".